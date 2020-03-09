نتنياهو يقترح إقامة مطار دولي خال من كورونا في اجتماعه مع قادة أوروبا

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع عدد من زعماء الدول الأوروبية، للتباحث في السبل الكفيلة للتعامل مع انتشار فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها.

القدس - سبوتنيك. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اجتماعا عاجلا مع عدد من قادة الدول الأوروبية، عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك للتباحث في السبل الكفيلة للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد والإصابات ، والأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار الفيروس".

وذكرت القناة أن "الاجتماع شارك به المستشار النمساوي والرئيس القبرصي ورؤساء وزراء كل من إيطاليا وبلغاريا وهنغاريا وكرواتيا ورومانيا".

واقترح نتنياهو على قادة وزعماء الدول "إقامة مطار دولي خال من فيروس (كورونا) عن طريق تعقيمه، والعمل على إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس لكل رواده".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأحد، تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت أنها تعمل على فرض الحجر الصحي لأكثر من خمسة ألاف سرائيلي، عادوا لتوهم من السفر، أو اختلطوا بمصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة.