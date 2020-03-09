الرئيس الأفغاني يتعهد بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء "طالبان" غدا

تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة طالبان لدى الحكومة غدا، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غني خلال مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد لفترة جديدة، بحسب قناة "وان تي في"، إنه سيصدر "قرار بشأن الإفراج عن سجناء طالبات غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن "طالبان ستخفض أعمال العنف بشكل ملحوظ في مقابل إطلاق سراح سجنائها".

ولفت إلى أن "فريق التفاوض الحكومي سوف يتم الانتهاء من تشكيله غدا".

وأدى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية اليوم الاثنين لكن منافسه على المنصب رفض الاعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب موازية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غني وهو يؤدي اليمين في القصر الرئاسي في كابول في مراسم حضرها عدد من الدبلوماسيين الأجانب من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

وأقام عبد الله عبد الله المرشح الرئاسي وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات مراسمه الخاصة في نفس الوقت بما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيه خليل زاد للتوصل لتسوية للأزمة باءت بالفشل.