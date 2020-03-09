مسؤولة في اليونيسف تحذر من "التضليل" بشأن كورونا

وقالت شارلوت بيتري جورنيتزكا، نائبة المدير التنفيذي للشراكات في اليونيسف، في تصريح منشور على الموقع الرسمي التابع لليونيسف: "ما نحتاجه حاليا هو الاستعداد بطريقة سليمة بناء على الأدلة العلمية لحماية أنفسنا من فيروس كورونا".

وتابعت قائلة "مع ذلك، فإن ما يحدث هو أن العديد من الأشخاص يشاركون معلومات حول الفيروس وكيفية الحماية منه، لا يمكن الوثوق فيها أو في طريقة نقلها".

واستمرت جورنيتزكا "في أوقات الأزمات الصحية، يمكن للمعلومات الخاطئة أن تنشر الرعب والهلع ووصم الغير، مما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ترك بعض الأشخاص دون حماية، أو أكثر عرضة للفيروس".

وأوضحت المسؤولة التابعة لليونيسف أنه على سبيل المثال هناك "رسالة مغلوطة"، يتم تداولها بعدة لغات بأنه ينبغي تجنب المثلجات أو البوظة وأنواع من الأطعمة الباردة، يمكنه أن يساعد على منع ظهور فيروس "كورونا" في الجسم.

ووصفت المسؤولة الأممية بأن تلك التقارير "مجرد هراء وليست صحيحة بالمرة".

وقالت جورنيتزكا: "نسعى لأن نتوجّه برسالة بسيطة إلى مبتدعي مثل هذه الرسائل المغلوطة: توقّفوا! إن مشاركة معلومات غير دقيقة وانتحال أسماء من هم في مواقع رسمية في محاولة لإضفاء السلطة على هذه المعلومات المغلوطة، هو أمر خاطئ وخطير".

وتابعت بقوله "نتوجّه إلى كل شخص في الجمهور ونقول: ابحثوا عن المعلومات الدقيقة حول كيفية حفاظكم على أنفسكم وعلى عائلاتكم في أمان من المصادر، التي تم التحقق منها، مثل اليونيسف أو منظمة الصحة العالمية ومن المسؤولين الصحيين الحكوميين والمتخصصين في الرعاية الصحية الموثوق بهم، وامتنعوا عن مشاركة المعلومات من مصادر غير موثوقة أو لم يتم التحقق منها".

واستمرت جورنيتزكا بقولها "في مجتمع اليوم الغني بالمعلومات، قد يكون من الصعب أن نعرف بالضبط أين نتوجه للحصول على المعرفة حول كيفية الحفاظ على أنفسنا وأحبائنا في أمان، ولكن من الأهمية بمكان أن نحافظ بشكل دؤوب على دقة المعلومات التي نشاركها، كما نفعل إزاء كل الاحتياطات الأخرى التي نتخذها للحفاظ على أنفسنا وأحبائنا".

وكان رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في إيران، ريتشارد برنان، قد حذر من الأنباء المزيفة حول فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الدول تواجه أزمة وليس إيران فقط.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المسؤول قوله "الأنباء المزيفة والشائعات حول فيروس كورونا المستجد، تشكل أحد أعداء مكافحة هذا الوباء"، داعيا إلى بث أنباء دقيقة وصحيحة في هذا الخصوص".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.