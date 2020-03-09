تويتر يضع إشارة "غير موثوق" على الفيديو الذي أعاد تغريده ترامب

وضعت شركة "تويتر" علامة "غير موثوق" على الفيديو الذي قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعادة نشره.

وجاء في الرسالة التي تم إرفاقها، بشكل تلقائي، مع الفيديو الذي مدته 13 ثانية "لقد تم التلاعب بالفيديو".

ويشار إلى أنه تم التغيير على الفيديو من خطاب المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم السبت الماضي، حيث تم التعديل عليه ليصبح قول المرشح الرئاسي "يمكننا فقط إعادة انتخاب ترامب".

I finally agree with Joe Biden on something!



He’s exactly right—If we don’t want 4 years of this, we can only re-elect @realDonaldTrump



RT! pic.twitter.com/ckHXu42jZc — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 8, 2020

يشار إلى أن رئيس البيت الأبيض للشؤون الاجتماعية والإعلام، دان سكافينو، هو من قام بنشر الفيديو أولا.

والجدير بالذكر أن "تويتر" طبق سياسة جديدة منذ 5 مارس/آذار عن طريق وضع علامة على مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية المرئية المدمجة التي تم التلاعب بها من وجهة نظره.