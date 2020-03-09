السعودية وروسيا... ترامب يكشف سبب تدهور السوق النفطية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجدال بين روسيا والسعودية بشأن أسعار وإمدادات النفط، بالإضافة إلى الأخبار الكاذبة، هم سبب التدهور الذي شهدته سوق النفط اليوم الاثنين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "جدال السعودية وروسيا بشأن أسعار النفط وتدفقاته، والأخبار الزائفة هم سبب تدهور السوق".

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

وفي وقت سابق، توقعت الوكالة الدولية للطاقة انخفاض الطلب على النفط خلال النصف الأول من العام الجاري قبل استعادة مستواه الطبيعي في النصف الثاني تدريجيا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو بنسبة 28.69 لتبلغ 32.28 دولارا للبرميل، أما العقود الآجلة لنيسان/أبريل لخام غرب تكساس الوسيط فانخفضت بنسبة 31.35 بالمئة إلى 28.33 دولار للبرميل.

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و "أوبك+"، الجمعة الماضية، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل أكبر، وانتهت مفاوضات "أوبك+" بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها اليوم الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.