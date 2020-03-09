الأمير هاري وميغان ماركل في آخر التزام ملكي... صور وفيديو

شارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اليوم الاثنين، في آخر التزاماتهما كأعضاء في العائلة المالكة البريطانية، وذلك بحضورهما خدمة الكومنولث السنوية، وذلك بعد إعلانهما التخلي عن صفتهما الملكية في يناير/ كانون الثاني.

وحضر المناسبة التي أقيمت في دار وستمنستر، ملكة بريطانيا إلزابيث الثانية، والأمير تشارلز، ودوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز.

وارتدى الأمير هاري في المناسبة، بدلة زرقاء، في حين ارتدت ميغان ماركل فستانا لونه أخضر زمردي، من تصميم إيميليا ويكستيد.

Prince Harry and Meghan Markle arrive at Westminster Abbey for the Commonwealth Day service, their final official appearance as senior royals pic.twitter.com/cj5IYL8BS4 — The Sun (@TheSun) March 9, 2020

Harry and Meghan have arrived at the Commonwealth Day service at Westminster Abbey. It's the last official engagement for the couple before they step back as senior royals https://t.co/6vBUBH7X9L pic.twitter.com/Wincz9XWen — ITV News (@itvnews) March 9, 2020

FAWKING HELL, SHE LOOKS INCREDIBLE!!!!❤️❤️❤️❤️

Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex Queen's Commonwealth Service at Westminster Abbey in their last official duty in Westminster Abbey, London!❤️ #DukeandDuchessOfSussex pic.twitter.com/sRbK4UK4iQ — Miss saHHara (@miss_sahhara) March 9, 2020

​وأطلت "دوقة كامبريدج"، كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، معطفا كستنائيا، وغطاء رأس بنفس اللون وكعبا غامقا.

​وكانت أغلب الـ54 دولة المنتمية إلى رابطة الكومنولث التي تشكلت في 1949، تخضع يوما للحكم البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر، وترأس الملكة إليزابيث المنظمة منذ عام 1952.

وسيتوقف الأمير هاري وميغان ماركل عن أداء واجباتهما الملكية، في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، في مقابل قيامهما "بدور جديد تقدمي"، يتمركز بشكل أساسي داخل أمريكا الشمالية، ويهدفان من خلاله إلى تمويل أنفسهما ماليا.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وأعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي "دوق ودوقة ساسكس" في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.