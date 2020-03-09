الإصابات بكورونا تقفز إلى 142 حالة في نيويورك الأمريكية

قال حاكم ولاية نيويورك إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدلا وصلت إلى 142 حالة.

نيويورك – سبوتنيك. وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن عدد الأشخاص المصابين بسلالة الفيروس التاجي الجديد (COVID-19) في ولاية نيويورك الأمريكية وصل إلى 142 شخصًا.

وقال كومو: "لقد أجرينا اختبارات إضافية؛ لقد أجرينا اختبارات على مدار الساعة". "لدينا 142 حالة".

وفي يوم أمس الأحد، بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس التاجي الجديد في ولاية نيويورك 105 حالات.

وقال كومو إنه تم نقل ثمانية من أصل 142 شخصًا أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد إلى المستشفى.