شوارع فارغة وأزمة غذائية... مشاهد فيديو توثق "نكبة كورونا" في إيطاليا

استيقظ أكثر من 15 مليون إيطالي، أمس الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقا قسريا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر ناشطون ووسائل إعلامية محلية مشاهد فيديو، تظهر بعض المدن الإيطالية وقد خلت شوارعها من حركة المشاة والسيارات، وأغلقت أبواب متاجرها.

ونشر آخرون مشاهد تظهر حجم الأزمة الاقتصادية التي سببتها الإجراءات المتبعة، كمنع حركة السيارات والبضائع، ما أدى لنفاذ المنتجات الغذائية في أغلب المتجر.

وسجلت عدسات الكاميرات نفاذ السلع الغذائية من المولات الكبيرة، لينتظر آلاف المواطنين دورهم في مراكز التوزيع.

وأعلنت إيطاليا، أمس الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع بـ 133 حالة وفاة وهو ما يعتبر أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي ليصبح عدد الوفيات 366.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إعلانها أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي، فيما قفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375، كما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.