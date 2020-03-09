وكالة الطاقة الذرية تطالب طهران بتمكين موظفيها من دخول مواقع نووية

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، إيران بالسماح لموظفي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية بجانب البدء في "تواصل تقني" مع طهران، وذلك عند سؤاله عن عرض إيران بشأن حوار سياسي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي نقلته الوكالة مباشرة عبر حسابها على موقع يوتيوب "ما نريده هو موافقة. هذا ما نحتاج بجانب حوار تقني أكثر من أي شئ آخر".

كما أشار إلى أنه كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية منفتح على أي حوار مع إيران، لكنه عاد وأكد على أن طلب الوكالة السماح لموظفيها بزيارة المواقع الإيرانية من صميم اختصاصاتها.

ونقلت "رويترز" الأسبوع الماضي، عن تقرير استثنائي لوكالة الطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلى أكثر من طن منذ إعلانها وقف التزاماتها الأساسية بالاتفاق بسبب العقوبات الأمريكية.

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين اثنين لم يتم تحديدهما في التقرير الاستثنائي.

وردا على تقرير وكالة الطاقة الذرية، أصدرت البعثة الإيرانية الدائمة بالوكالة مذكرة توضيحية قالت فيها إنها عرضت على الوكالة الدخول في حوار سياسي ووافقت على زيارة نائب المدير العام للوكالة ماسيمو آبارو من أجل عقد مناقشات إضافية.

وعند سؤال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، عن موعد للزيارة المقبلة التي سيقوم بها نائبه إلى إيران من أجل الحوار السياسي مع السلطات المحلية بطهران، قال جروسي "كل الاحتمالات واردة".

وأضاف "مازلت بحاجة إلى التواصل مجددا مع إيران"، مشيرًا إلى حاجة الوكالة الدولية إلى السماح لموظفيها بالوصول إلى المواقع الإيرانية النووية.