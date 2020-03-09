الصحة العالمية: خطر تحول كورونا إلى وباء أصبح حقيقيا للغاية

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقياً بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية".

لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.

NEW: WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real."



"But, it would be the first pandemic in history that could be controlled." https://t.co/MBX67sHCVN #coronavirus pic.twitter.com/NLXm8DluZg — ABC News (@ABC) March 9, 2020

وقال تيدروس أدهانوم للصحفيين في مؤتمر صحفي: "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".

وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

"The rule of the game is: never give up."



WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Let hope be the antidote to fear. Let solidarity be the antidote to blame. Let our shared humanity be the antidote to our shared threat." https://t.co/iNGFbepCLw #coronavirus #covid19 pic.twitter.com/S8VP67a1QN — ABC News (@ABC) March 9, 2020

وأكد أدهانوم أن "الصين بصدد السيطرة على المرض (فيروس كورونا) وهناك تراجع في عدد الحالات"، مشيرا إلى أن "77 في المئة ممن أصيبوا بالفيروس في الصين شفوا من المرض وعادوا إلى حياتهم الطبيعية".