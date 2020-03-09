كندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت بوني هنري المسؤولة الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، أن مقيمين اثنين في مركز "لين فالي للرعاية الصحية، تأكد إصابتهما بالفيروس بعد أن تبين معاناة أحد العاملين من المرض، بحسب وكالة "رويترز".

أعلنت الحكومة الكندية عن تنسيق الجهود الوطنية لتأمين معدات الحماية الشخصية، والتي تشمل عناصر مثل أقنعة الوجه، وسط اندلاع فيروس "كوفيد-19".

وطلب رئيس الوزراء جاستن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند من قادة المقاطعات اطلاعهم على حالة الاستعداد لفيروس كورونا المستجد وتحديد الثغرات في القدرات.

وأعلنت كندا حتى اليوم الاثنين، عن 60 حالة في البلاد، معظمها في مقاطعتي أونتاريو وكولومبيا البريطانية.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.