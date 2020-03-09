إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

وأوضح كتب الوزير أنه "في حالة جيدة ويلازم منزله"، مشيرا إلى أنه أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في الجمعية الوطنية حيث تم تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، حتى يوم أمس الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة وفاة، وزيادة الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 1191 إصابة من 1126.

وتعد فرنسا خامس أكثر البلدان التي تشهد تفشيا للفيروس الجديد، بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

#Coronavirus : Franck Riester, le ministre de la Culture, testé positif mais "en forme" (cabinet) pic.twitter.com/dOsOHbQGTi — Agence France-Presse (@afpfr) March 9, 2020

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطلت العديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.