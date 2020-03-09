تقارير: ترامب التقى عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي

تواصل عضويين جمهوريين بالكونغرس مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يعلنوا يوم الاثنين دخولهما إلى الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.