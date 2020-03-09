بوركينا فاسو تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

رصدت السلطات الصحية في بوركينا فاسو، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي كان أول ظهور له في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة في بوركينا فاسو، أعلنت عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصبح بلادها سادس دولة أفريقية جنوبي الصحراء يظهر فيها المرض.

وأوضحت الوزيرة للصحفيين أن المريضين هما رجل وزوجته، مشيرة إلى أنهما عادا في الآونة الأخيرة إلى بوركينا فاسو، من زيارة لفرنسا وأنهما الآن قيد العزل الصحي.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية آخر المستجدات بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مؤتمر صحفي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقيا بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية".

NEW: WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real."



"But, it would be the first pandemic in history that could be controlled." https://t.co/MBX67sHCVN #coronavirus pic.twitter.com/NLXm8DluZg — ABC News (@ABC) March 9, 2020

لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم للصحفيين في مؤتمر صحفي: "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".

وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

وأكد أدهانوم أن "الصين بصدد السيطرة على المرض (فيروس كورونا) وهناك تراجع في عدد الحالات"، مشيرا إلى أن "77 في المئة ممن أصيبوا بالفيروس في الصين شفوا من المرض وعادوا إلى حياتهم الطبيعية".