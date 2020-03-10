كوريا الجنوبية تسجل 35 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 7513 شخصا

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7513.

جاءت البيانات بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية تراجع معدل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

يتبع...