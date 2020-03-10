ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 حالة.

موسكو – سبوتنيك. وقررت إسرائيل الاثنين فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو في بيان مقتضب ، "قررنا اعتبارا من اليوم أن كل من يأتي إلى "إسرائيل" من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما ، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة".

من جهة ثانية شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، إن "جيش الدفاع شدد من إجراءاته لمنع تفشي فيروس كورونا في قواعده. وحظر على الجنود العائدين إلى البلاد من أية دولة كانت المجيئ إلى قواعدهم لفترة من الزمن".

وأضافت القناة أن الجيش "يستعد لبناء منشأة عزل خاصة به.



وتقرر أيضا أن الشبان الذين سيتجندون الشهر الجاري سيصلون على قاعدة التجنيد بدون مرافقين، وإذا كان هؤلاء خاضعين للحجر الصحي فيتم تأجيل موعد التحاقهم بالجيش".