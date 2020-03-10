فرقة الروك "بيرل جام" الأمريكية تلغي حفلاتها بسبب فيروس كورونا

ألغت فرقة الروك الأمريكية "بيرل جام" جزءًا من الحفلات الموسيقية المخطط لها هذا الربيع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت الفرقة على صفحتها الشخصية في "تويتر": نحن نأسف للإبلاغ عن هذا الخبر، تم إلغاء المرحلة الأولى من جولتنا PJ / Gigaton. وسيتم إعادة جدولة العروض في وقت لاحق".

— Pearl Jam (@PearlJam) March 10, 2020

ووفقا للمنشور تم تأجيل أربع حفلات موسيقية في كندا وأكثر من عشر حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 64 ألفا.