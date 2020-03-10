أكبر مستشفى في قبرص يعلق خدماته بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا

أعلنت السلطات القبرصية أن أكبر منشأة طبية على الجزيرة علقت معظم خدماتها، اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب بفيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، كان الطبيب البالغ من العمر 64 عاما قد عاد أخيرا من بريطانيا وتعامل مع عدد من المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة قرارها بتعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة، لحين مراجعة الموقف.

وأعلنت قبرص، يوم الجمعة الماضي، الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض على مواطن صيني عائد من بلاده.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.