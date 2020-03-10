ماسك يخشى ألا يعيش لوقت إرسال سفينته إلى المريخ

وقال ماسك في مؤتمر في واشنطن: "إذا استغرقنا 18 عامًا فقط لإرسال الأشخاص الأوائل إلى المدار، فيجب علينا زيادة وتيرة النشاط الابتكاري، أو إذا استمر العمل هكذا، سأموت بالتأكيد قبل السفر إلى المريخ. "

يبلغ عمر إيلون ماسك الآن 48 عامًا.

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قال ماسك إنه من أجل بناء مستوطنة يمكن أن تعمل بشكل مستقل على سطح المريخ، ستكون هناك حاجة إلى نحو ألف سفينة Starship و 3 ملايين طن على الأقل من الموارد والمعدات. ستكلف كل عملية إطلاق SpaceX نحو 2 مليون دولار، وأشار إلى أن الأرض والمريخ تقتربان على مسافة كافية للرحلات الجوية مرة كل سنتين. لذلك، سوف يستغرق إيصال البضائع حوالي 20 عامًا.

Starship هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام صممت للسفر إلى المريخ وصممت لـ 100 شخص. في عام 2002 ، أسس إيلون ماسك SpaceX لاستعمار المريخ. في البداية، تم تسمية المشروع بـ ITS (نظام النقل بين الكواكب)، ثم تمت إعادة تسميته باسم BFR (صاروخ الصقر الكبير)، والآن تسمى المرحلة الأولى Super Heavy ، والثانية هي Starship. وقال ماسك إنه كموعد أولي سيتم إرسال البشر إلى المريخ في عام 2022.