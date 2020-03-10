قبرص الشمالية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لسائحة من ألمانيا

أعلنت جمهورية قبرص الشمالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لسائحة قادمة من ألمانيا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية لقبرص الشمالية (تاك) أنه: "تم تسجيل الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد لسائحة قادمة من ألمانيا"، وأنها خضعت للحجر الصحي في المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام قبرصية عن وزير الصحة عمر بيللي أنه تم وضع 30 سائحا آخرين، مرافقين للمصابة، بالحجر الصحي".

وعلقت منشأة طبية على جزيرة قبرص معظم خدماتها، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة قرارها بتعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة، لحين مراجعة الموقف.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.