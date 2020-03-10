الجيش التركي يعلن تحييد 5 من كبار قادة "العمال الكردستاني" في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد في عملية جوية شمالي العراق.

أنقرة- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني كانوا يشغلون مناصب قيادية تم تحييدهم في عملية جوية في جبال قنديل في شمال العراق".

ويشار إلى أن الغارة الجوية نفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أواخر الشهر المنصرم، قيام سلاح الجو التركي بشن سلسلة من الغارات الجوية في منطقة جبلية بشمال العراق، أسفرت عن تحييد 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني ("بي كا كا") المحظور في تركيا وعدد من الدول.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.