إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية والعدد يصل إلى 67 حالة

قالت وزارة الصحة في إقليم كردستان، إنه تم تسجيل إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم، أن الحالة الجديدة تعود لمرأة عمرها 19 عاما، حسب قناة "إن آر تي" الكردية.

وارتفع العدد الرسمي في إقليم كردستان إلى 67 إصابة بينها 7 وفيات حتى الآن.

اتخذت حكومة إقليم كردستان العراق 5 قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة الكردستانية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا لمنع تفشي الفيروس.

ووفقا لبيان الحكومة تم اتخاذ 5 قرارات، القرار الأول: "انطلاقاً من المبدأ الذي تشدد عليه جميع الأديان في سلامة الروح والجسد، ونتيجة تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة السليمانية

وما تبع ذلك من إيقاف الدراسة في المدارس وجميع النشاطات في مراكز تجمعات المواطنين، عليه تقرر إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بما في ذلك خطب الجمعة في الجوامع بجميع أرجاء إقليم كردستان وحتى إشعار آخر".

والقرار الثاني هو "التأكيد على الاستمرار في تأمين جميع المستلزمات للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومراكز المنافذ الحدودية في إقليم كردستان".

وفي القرار الثالث قررت الحكومة "تشديد الإجراءات لتحجيم التنقلات في جميع المنافذ والمعابر الحدودية بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة التجارية".

في القرار الرابع: "من أجل تقليل الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال التجارية نتيجة الإجراءات الوقائية، أوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين بتنفيذ التعليمات القانونية من أجل مراجعة الضرائب والأجور لهذه الأماكن في إطار آلية يتم فيها تقليل الخسائر المالية، فيما ستصدر الوزارات المختصة في هذا الصدد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

أما القرار الخامس فهو: "على جميع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية".