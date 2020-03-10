لغز اختفاء السياح بعد نزولهم في فندق بجورجيا

اختفى سائح هولندي قبل عدة أيام دون أن يترك أثرا بعد نزوله في أحد الفنادق المحلية في مدينة كوتاييسي الجورجية.

ووفقا لقناة "روستافي" الجورجية، بدأت الشرطة بالبحث عن مواطن هولندي يبلغ من العمر 23 عامًا شوهد لآخر مرة يوم السبت 7 آذار/ مارس الجاري، في مطعم باراكا وسط المدينة.

التحقيقات كشفت أن السائح الهولندي كان برفقة أحد أصدقائه في المطعم قبل أن يفترقا، لكن السائح لم يعد إلى الفندق.

من جانبه أكد طاقم العمل في المطعم أن الصديقين بقيا لمدة ساعة واحدة وقد شربا القليل من المشروبات الكحولية لكن ليس لدرجة الثمالة.

وحسب وسائل إعلام محلية، اختفت في وقت سابق من اليوم نفسه سائحة إيرانية في الفندق نفسه، ولم يعرف مكان وجودها منذ ذلك اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية في البلاد لم تعلق بعد على المعلومات حول ما حدث.