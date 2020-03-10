كيف تغير العالم بسبب فيروس كورونا

أعلنت آني أصلانيان، عضو في مجلس الخبراء الروسي المعني بالتنمية الاقتصادية لجيل تكنولوجي جديد، أن وباء فيروس كورونا عملياً عزل عددًا من المدن في أوروبا وآسيا، وحفز استخدام التقنيات الرقمية في عدد من مجالات الاقتصاد والحياة.

وقالت أصلانيان لوكالة "سبوتنيك": "أصبح العمل، وخاصة في التعليم والترفيه والبيع عبر الإنترنت. سوق التأمين عبر الإنترنت ينمو، بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، ويفضل الناس والشركات التسوق عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى مكان ما".

كما أشارت الخبيرة إلى أن ما يقرب من ثلث موظفي الشركات، مثل Amazon و Microsoft و LinkedIn و Expedia، بدأوا ينسقون العمل من المنزل لحماية أنفسهم من المرض. في الوقت نفسه، تقول الشركات إن إنتاجيتها لم تتغير. "نظرًا لأن الناس بدأوا بالعمل عن بعد، ازداد استخدام ألعاب الفيديو والتعلم عبر الإنترنت. وتزايد عدد مستخدمي المنصة، والذي لا يشمل بدوره شراء الخدمات فحسب، بل أيضًا زيادة ميزانيات الإعلانات".

عند الحديث عن حلول رقمية منفصلة، لفتت الخبيرة الانتباه إلى النظام الذي يعمل في الأماكن العامة وفي وسائل النقل في الصين - قادر على التعرف على الوجوه حتى في الأقنعة الطبية. في الوقت نفسه، تقوم الشركات الهندية والأمريكية بدمج خدماتها مع المستشفيات، وبفضل تحليل "البيانات الكبيرة"، تساعد الأطباء في مراقبة صحة المواطنين عن بُعد. وأوضحت الخبيرة أنه "أيضًا، بمساعدة" البيانات الضخمة"، يتم إنشاء خرائط على الإنترنت حول انتشار الفيروس".

وتلاحظ أيضًا أنه يتم إجراء الأحداث الكبيرة عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه تم إلغاء أو تأجيل العديد من منتديات الأعمال والترفيه الدولية حول العالم إلى أجل غير مسمى. "هكذا، قاموا بإلغاء مؤتمر Facebook السنوي، مؤتمر الهواتف الدولي في برشلونة".

ازداد دور الشبكات الاجتماعية أيضًا، خاصة في الصين - حيث أصبحت هناك، حسب الخبيرة، قناة التواصل الأكثر فاعلية بين المواطنين والدولة. وأوضحت "لقد أظهرت تجربة الشبكات الاجتماعية في الصين كيف لعب الرأي العام أثناء تفشي الفيروس دورا في طرق وسرعة استجابة الحكومة الصينية".