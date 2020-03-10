تركيا: لا علاقة لـ"إس-400" بموضوع نشر منظومة باتريوت

جددت أنقرة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن تفعيلها لمنظومة إس-400 للدفاع الجوي الروسية لا علاقة له بسعيها للحصول على منظومة "باتريوت" من الولايات المتحدة.

أنطاكيا- سبوتنيك وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في حوار متلفز مع وكالة الأناضول، بثته القنوات التركية، إن "موضوع نشر منظومة باتريوت لا علاقة له بمنظومة إس – 400".

وتابع أن "تفعيل منظومة إس – 400 موضوع تقني، وكنا قد حددنا شهر نيسان/ أبريل لتفعيلها، ولذا ينبغي أن نسأل الزملاء المعنيين ما إذا كان قد تم تغيير موعد تفعليها أم لا".