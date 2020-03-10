ممرضة إيرانية تناشد مواطنيها: أمامي 100 جثة من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممرضة إيرانية، وهي تبكي وتتوسل إلى المواطنين في المدن الإيرانية بعدم مغادرة منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأعاد نشر الفيديو الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأوضح أن هذه السيدة في الفيديو تقول: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم".

ممرضة إيرانية تبكي وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج من بيوتهم وتقول :

من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم

من الصباح حتى الأن

أكثر من 100 حالة

من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي

من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم. pic.twitter.com/jF7ll5DgQV — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 9, 2020

​ولا يزال فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح كبار المسؤولين في إيران، آخرهم فرزاد تذرى المساعد السياسي السابق للحرس الثوري الإيراني والذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394"، موضحا أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية".

كما أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".