إيران تستخدم طائرات مسيرة لتعقيم مباني المستشفيات

وقال أفشين مرداني المدير التنفيذي للشركة المصنعة لهذه الطائرات المسيرة، إنه وفي سياق المسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع واحة العلم والتكنولوجيا بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غربي ايران) وطلب من التعبئة الطبية، قد تم بواسطة طائرات مسيرة رش محيط مستشفى "الشهيد جليل" بمحاليل التعقيم.

وأضاف أن العملية جرت بنجاح في إطار 3 تحليقات تم خلالها تعقيم مداخل المستشفى وهيكله والطوابق المؤدية إلى القسم الذي يتم فیه الحجر الصحي ومعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال إن ميزة استخدام الطائرات المسيرة هي السرعة في التعقيم، وإمكانية الوصول إلى أماكن ونقاط من المبنى يصعب الوصول إليها في الحالة العادية.

طالب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات عن بلاده للمساعدة في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسبما ذكرت وكالة "خانة ملت"، قال رئيس البرلمان، علي لاريجاني، في رسالة وجهها إلى رؤساء البرلمانات في العديد من دول العالم: "ندعو إلى تدخل عالمي لرفع العقوبات غير الإنسانية ومساعدتنا في احتواء أزمة كورونا".

وأضاف: "من المؤسف أن إيران، في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها، تحتل الخط الأول في الكفاح الواسع النطاق للقضاء على الفيروس بهدف الحد من معاناة شعبها، وفي الوقت ذاته تخضع لعقوبات ممنهجة غير إنسانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394"، موضحا أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية".