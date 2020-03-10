إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 291 والإصابات إلى 8042

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 54 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات، إلى 291 شخصا.

وقال مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني کیانوش جهانبور، إن "عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 شخصا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح جهانبور أنه "وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 881 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8042 لغاية الآن".

وأضاف: "للأسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 291 شخصا"، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ فقد تعافى من كورونا نحو 2731 شخصا.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت إلغاء خطاب المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بمناسبة عيد رأس السنة الفارسي، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".