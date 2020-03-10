الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

ألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد إجراءات العزل التي اتخذتها إيطاليا حتى الشهر المقبل لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران البريطانية إنه "في ضوء إعلان الحكومة الإيطالية ونصائح حكومة المملكة المتحدة الرسمية بشأن السفر، تواصلنا بجميع العملاء الذين من المقرر أن يسافروا اليوم (10 مارس)".

ومددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء من جميع السكان البقاء في منازلهم.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من اليوم.

وقال كونتي: "الزموا بيوتكم".