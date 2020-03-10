موقع أمريكي: هؤلاء الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، ليصبح وباء عالميا أصبح حقيقيا، بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال موقع "نيو ساينتست" إن فيروس كورونا يصبح أكثر فتكا، في ثلاث حالات تشمل كبار السن، ومرضى السكري، من يعانون من أمراض القلب.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن احتمال وفاة أي مصاب بفيروس كورونا يصبح أكبر، في حالات كبار السن، ومن يعانون من مشاكل في تجلط الدم وأمراض القلب، بحسب دراسة شملت مجموعة صغيرة من المصابين بالفيروس.

وأجريت الدراسة، التي شملت 191 شخصا، في اثنين من المستشفيات في منطقة ووهان الصينية، بعض الإحصائيات حول الإصابة بالفيروس، التي شملت المتعافين والوفيات.

Coronavirus: Risk of death rises with age, diabetes and heart disease https://t.co/rzzNEQphRE pic.twitter.com/ORhg98HRiT — New Scientist (@newscientist) March 9, 2020

وكان متوسط عمر الذين شملتهم الدراسة 56 عاما، بينهم 62 في المئة رجال، نصفهم يعانون من مشاكل صحية أغلبها ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأوضح الموقع أن 137 من هؤلاء تم تعافيهم، بينما توفي 54، مشيرا إلى أن متوسط الفترة التي شملت بداية العلاج حتى الخروج من المستشفى وصلت إلى 22 يوما، بينما توفي الآخرون في فترة متوسطها 18.5 يوما بعد ظهور الأعراض.

ولفت الموقع إلى تحذير أحد الخبراء في مدينة ووهان الصينية أن المصابين بالفيروس يمكنهم أن يكونوا مصدرا للعدوى لمدة تصل إلى 20 يوما، منذ الإصابة بالمرض.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم الثلاثاء، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4027 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

Heart disease is a term that covers several conditions beyond a heart attack. Know the warning signs: https://t.co/0k1URc9SGq pic.twitter.com/UPfzk0hSsa — WebMD (@WebMD) March 10, 2020

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.