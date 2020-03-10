بلجيكا تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الحالات 267

أعلنت بلجيكا ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى 267 مصابا، وذلك بعد تسجيل 28 حالة جديدة.

وذكرت الوكالة الإخبارية البلجيكية (لوسواغ)، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 267 حالة".

وأضافت أنه "من بين 443 عينة تم تحليلها، يوم (أمس) الاثنين، كشف اليوم عن تحليل إيجابي لـ 28 عينة"، لافتة إلى أنه "لا توجد حاليا زيادة في الحالات الجديدة، وذلك لأن المرضى يدركون أنه من المهم للغاية البقاء في المنزل، لتجنب انتشار العدوى ولحماية الأشخاص المحيطين بهم. هذا الموقف يجعل من الممكن إبطاء عدد الحالات بشكل مؤقت".

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4027 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.