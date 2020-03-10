الرئيس الصيني يعلن "السيطرة" على تفشي كورونا في بؤرة انتشاره

قال الرئيس الصيني، شين جين بينغ، اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار، إنه تمت "السيطرة" على تفشي فيروس "كورونا" الجديد في بؤرة انتشاره.

وأوضح الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "تمت السيطرة عمليا على تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشار الفيروس".

ذكرت وسائل إعلام حكومية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قام بزيارة إلى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء.

#عاجل: الرئيس الصيني يعلن أنه تمّت "السيطرة عمليا" على تفشي فيروس #كورونا المستجد في #هوباي بؤرة انتشاره#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 10, 2020

​وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، من المقرر أن يتفقد جهود مكافحة تفشي الفيروس ويزور العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة المرض.

وتعد تلك زيارته الأولى للمدينة منذ بدء الوباء في التفشي أواخر العام الماضي.

السلطات الصحية الصينية أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3136 عقب تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة 80 ألفا و754 حالة، وشفاء ما يقارب 60 ألف عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و754 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 17721 مريضا، (من بينهم 4794 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3136 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 59 ألف و897 شخصا بعد شفائهم".