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    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019

    رئيس إريتريا: قوى الظلام ورعاتها على استعداد لإسقاط التغييرات الإيجابية في السودان

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    أعلن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، دعم بلاده وتضامنها مع السودان وتعهدات الحكومة السودانية لإصلاح ما خلفه النظام السابق من أجل تعزيز رفاهية الشعب السوداني ولصالح دعم الاستقرار في المنطقة.

    وقال أفورقي إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عمل بغيض يؤكد أن قوى الظلام ورعاتها على استعداد لاتخاذ تدابير إسقاط التغييرات الإيجابية بالسودان وعكس مساراتها، وفقا لصحيفة السوداني.

    عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني حمدوك

    وأكد في رسالة إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بحسب يماني قبرمسمل وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة الإريترية، إدانة إريتريا للعملية التي وصفها بالعمل الجبان.

    أكدت النيابة العامة السودانية أن استهداف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد.

    وذكرت النيابة في بيان، يوم الاثنين، أن محاولة اغتيال حمدوك "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية"، مؤكدة البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة، بحسب صحيفة السوداني.

    وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في بيان الحكومة، يوم الاثنين: "تعرض موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لهجوم إرهابي تخلله تفجير وإطلاق رصاص"، مشيرا إلى أن "الأمن بدأ التحقيق في حادثة محاولة الاغتيال"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وأوضح صالح أن حمدوك "لم يصب بأذى عدا أحد أفراد التشريفه أصيب بشكل بسيط لسقوطه من دراجته"، مشددا أنه "سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تفكيك ركائز النظام القديم وتنفيذ الثورة".

    ووجه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، رسالة للشعب السوداني، اليوم الاثنين، لطمأنتهم على صحته بعد محاولة فاشلة لاغتياله أثناء توجهه لمقر عمله في الخرطوم.

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