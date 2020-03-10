في سابقة من نوعها...مقاطعة أمريكية تطالب المجرمين بالتزام منازلهم خوفا عليهم من كورونا

أعلنت شرطة مقاطعة كينوشا الأمريكية، إصدارها قرارا يدعو إلى إلغاء جميع الجرائم في المقاطعة، جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت إدارة شرطة مقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، دعت أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم إلى البقاء في منزله من أجل الحفاظ على سلامته.

وقالت الشرطة "بسبب القلق المتزايد من الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا أو أمراض أخرى، تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع الجرائم في منطقة كينوشا، ونحن غير متأكدين من موعد رفع هذا الحظر، ونسأل أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم البقاء في المنزل للحفاظ على سلامته، وسوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب".

كما طالبت شرطة المقاطعة أي فرد لديه معلومات عن أي شخص يخطط لعصيان هذا القرار، إبلاغ الشرطة بذلك.

هذا وأعلنت حاكمة ولاية أوريغون، كيت براون، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا، بعدما تضاعف عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في الولاية إلى 14 حالة.