البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي وضع أسواق النفط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع أسواق النفط.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: "الرئيس وولي العهد ناقشا أسواق الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة".

وأضاف البيان أن المحادثة بين دونالد ترامب ومحمد بن سلمان جرت أمس الإثنين.

يأتي هذا في وقت، أكد فيه الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية ، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وقال الناصر، في بيان نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، "إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة، والبالغة 12 مليون برميل يوميا".

هذا ولم تتمكن دول "أوبك +" في اجتماعها الأخير في العاصمة النمساوية فيينا من الاتفاق على تغيير معايير المعاملة لتقليل الإنتاج أو تمديده.

نتيجة لذلك، سيتم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف، ابتداء من 1 أبريل/نيسان المقبل.