دبلوماسي إيراني سابق: طهران ألزمت نفسها بفتح مواقعها دون تمييز للمفتشين الدوليين

قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي إن "إيران ألزمت نفسها بفتح كافة مواقعها دون تمييز للمفتشين الدوليين بمقتضى ملحق الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أفقهي في حديثه لعالم "سبوتنيك" أن الوكالة الدولية "تطلب أحيانا فتح مواقع ليست نووية دون تقديم أي دليل أو قرائن واضحة أو معقولة، كتلك المرة التي طلب فيها نتنياهو فتح موقع لغسل المفروشات واستجابت له الوكالة وعند فتحه لم يظهر شيء من ادعاءات نتنياهو".

وأشار أفقهي إلى أن "إيران لن تفتح مواقعها هكذا دون دليل أو قرائن واضحة ومقنعة، ولن تستجيب لمثل هذه الاستفزازات التي في معظمها ضغوط إسرائيلية، والوكالة الدولية تشهد دائما بتعاون إيران معها في كل المراحل".

© Sputnik / خطوات إيران لخفض الالتزامات النووية

كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أبلغ الدول الأعضاء رسميا بامتناع إيران عن السماح بدخول المفتشين الدوليين إلى موقعين من أصل ثلاثة طلبت الوكالة التحقق من وجود أنشطة نووية محتملة فيها.

وطالب غروسي طهران بفتح المواقع للتفتيش وحذر من أن عدم الرد الإيراني على طلب استفسارات للوكالة سيؤثر سلبا على قدرة الوكالة في توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران.