ميركل لحفتر: العمل العسكري ليس حلا للصراع

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث بإسم الحكومة في بيان نقلته "رويترز" "أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".

وكان مصدر عسكري قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قد وصل إلى برلين صباح اليوم، وذلك بعد دعوة رسمية وجهت له من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وفي وقت سابق من مساء الامس الاثنين، استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في قصر الإليزيه حسبما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت القيادة في البيان "بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".