ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 6

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن وفاة الحالة السادسة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم المستشفى التى توفيت فيها الحالة، إن الحالة التى نقلت إلى مستشفى واتفورد وتم تشخيصها بكورونا توفيت اليوم، حسب وكالة "رويترز".

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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.