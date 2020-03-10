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    طفلة تحمل مظلة حمراء وتسير من أمام مقر بابا الفاتيكان في الفاتيكان، 22 مايو/ آيار 2016.

    الفاتيكان يغلق ساحة القديس بطرس أمام السياح

    © AFP 2020 / Vincenzo Pinto
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    أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا، لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة.

    وذكر بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور.

    البابا فرنسيس في قداس الجمعة العظيمة بالفاتيكان في إيطاليا، 19 نيسان/أبريل 2019
    © REUTERS . REMO CASILLI
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    كما سيتم إغلاق كافيتيريا داخل الفاتيكان للموظفين. وستبقى جميع الإجراءات سارية حتى 3 أبريل/ نيسان.

    وكان البابا فرانسيس قد ألقى عظته، يوم الأحد الماضي، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

    لكنه ذهب إلى النافذة ولوح في صمت لبضع مئات فقط تجمعوا في الساحة الكبيرة التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف. وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

    وقال البابا "غريبة بعض الشيء هذه الصلاة... اليوم البابا محبوس في المكتبة لكنني أراكم وقريب منكم".

    وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرانسيس إلى النافذة لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرا فيها خارج روما.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, البابا فرانسيس الأول, الفاتيكان
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