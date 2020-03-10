الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجدد الالتزام بالتفاوض حول إجراءات نزع السلاح النووي

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي، "نظل على التزامنا وفق معاهدة منع الانتشار نحو مواصلة المفاوضات بحسن نية لاتخاذ إجراءات فعالة ذات صلة، فيما يتعلق بنزع السلاح، وكذلك مفاوضات حول معاهدة بشأن النزع الكامل والعام للسلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة".

وأضاف البيان أن الدول "تجدد دعمها القوي لتوسيع إمكانية التمتع بفوائد الطاقة النووية وتطبيقاتها للأغراض السلمية".

وأعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في وقت سابق، أن كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص اجتماع قادة مجلس الأمن الدولي بشأن الحد من التسلح، يمكن اعتبارها رداً إيجابياً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عقد قمة "خماسية".

هذا و كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.

وأعلنت بكين وباريس ترحيبهما بالمبادرة، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في يناير/كانون الأول الماضي، عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة" معربا عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".