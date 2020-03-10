ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في هولندا إلى 382 شخصا

أفاد المعهد الوطني الهولندي للصحة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في هولندا إلى 382 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء على موقع المعهد: "توفي مريض واحد، وهناك 61 مريضا جديدا، أي ما مجموعه 382 مصابا".

وذكر قبل ذلك، أن عدد حالات الإصابة بـ" كوفيد-19" في هولندا بلغ 321.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.