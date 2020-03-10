ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 58

أفادت القناة العبرية الـ "12"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 58.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بكورونا في البلاد زاد 8 حالات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 58 حالة مؤكدة.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الثماني حالات الجديدة أغلبها لإسرائيليين عائدين من الخارج، خاصة من دول انتشر فيها فيروس كورونا.

وقررت إسرائيل، أمس الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

من جهة ثانية شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.