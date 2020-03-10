محلل سياسي إثيوبي: هناك توجه من القيادة الإثيوبية بإكمال مسار المفاوضات

قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي، إن "إثيوبيا ملتزمة باتفاقاتها الدولية وبإعلان المبادئ، مشيرا إلى أن المسؤولين في البلاد أكدو أنهم يرغبون في إيجاد آلية لدعم كل الجهود التي تبذل لإنهاء الأزمة".

وأوضح العروسي لـ" سبوتنيك " أن "هناك توجه من القيادة الإثيوبية بإكمال مسار المفاوضات وتخفيف حدة التوتر"، مضيفا: "هناك توجه لدعم المفاوضات والجهود ، لكن دون أي تدخل أو فرض إملاءات على سيادة إثيوبيا".

وتابع: "إذا كانت المفاوضات لا تخل بالسيادة الإثيوبية أو تتعرض لها، فإن إثيوبيا ترحب بالمفاوضات وتدعمها وتباركها لأن الحرب ليست في مصلحة أحد، وليس لدينا أي اتجاهات لإثارة العدوان في المنطقة".

وأكد العروسي أن بلاده "قادرة على التعامل مع أي تعرض للمصالح الإثيوبية للخطر"، مضيفا: "قادرون على حماية مقدراتنا والدفاع عن مصالحنا".

وحول أسباب انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة، قال العروسي: "أديس أبابا أوضحت أن انسحابها من مفاوضات واشنطن، كان من أجل التشاور مع الشعب".

وقال: "الموقف السوداني أكد لإثيوبيا أن القاهرة تريد أن تنتزع التوقيع الإثيوبي، وهذا القرار يتوجب على الحكومة أن تتشاور فيه مع الشعب والنخب السياسية"، مؤكدا أن "هناك توافق في الشارع الإثيوبي على عدم التفريط في حقوقهم، لأنهم لا يقبلون الإملاءات أو الضغوط ويريدون حل الأزمة بالطرق السياسية".