البيت الأبيض يعلن رسميا رفض ترامب دعوة حضور الاحتفال بعيد النصر يوم 9 مايو

صرح مصدر في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض دعوة حضور العرض الاحتفالي بمناسبة عيد النصر في موسكو يوم 9 أيار/ مايو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس رفض دعوة حضور احتفال روسيا بعيد النصر".

وكان دميتري بيسكوف قد أكد يوم السبت الماضي، أن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية مستمرة.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "العمل مستمر كما هو مخطط".

وتقام في العاصمة الروسية موسكو كل عام بتاريخ 9 أيار/ مايو فعاليات احتفالية تتضمن عرضا عسكريا بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية، ويتم دعوة رؤساء الدول الأجنبية للمشاركة.