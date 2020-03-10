ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة إلى 373

قال مسؤولو الصحة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في المملكة المتحدة ارتفع إلى 373 ، مقارنة بـ 319 يوم أمس.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة إن شخصا سادسا توفي في بريطانيا بعد إصابته بالفيروس، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس " كورونا " الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.