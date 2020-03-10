قتيل على الأقل في انفجار بمصنع في برشلونة

لقي شخص على الأقل مصرعه نتيجة انفجار وقع في منشأة كيماوية في مدينة برشلونة الإسبانية، بحسب ما أكدته إدارة الحماية المدنية المحلية.

برشلونة – سبوتنيك . وأكدت الإدارة مقتل شخص واحد على الأقل في انفجار مصنع للكيماويات في منطقة سانت مارتي بمدينة برشلونة.

وقالت إدارة الحماية المدنية PLASQCAT إن الانفجار وقع في مصنع في منطقة مونتسولس دي لا فيرنيدا الصناعية في برشلونة، وتسبب في وفاة الشخص.

وقال موظفو خدمات الطوارئ إنهم كانوا ينسقون مع خدمة الإطفاء والشركة لتحديد نوع المنتجات التي تأثرت بالانفجار.