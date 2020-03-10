بروناي تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في دولة بروناي، اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات أظهرت إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد أول حالة إصابة في اليوم السابق.

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الصحة إن أول إصابة في السلطنة كانت لمواطن عمره 53 عاما عائد من العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثالث من مارس/ آذار الجاري وظهرت عليه الأعراض بعد ذلك بأربعة أيام.

وكان المصاب ضمن 90 مواطنا من بروناي حضروا تجمعا دينيا في مسجد بكوالالمبور. وفرضت وزارة الصحة حجرا صحيا على أكثر من 20 شخصا خالطوا الرجل وحثت المواطنين الذين حضروا المناسبة على التقدم للخضوع لفحوص الكشف عن الفيروس.

وفي ماليزيا المجاورة، قال مكتب رئيس الوزراء إن الفحوص أظهرت إصابة أكثر من 12 شخصا اليوم الثلاثاء ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 129 شخصا.