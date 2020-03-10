اليونان تغلق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين

قال وزير الصحة اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستغلق المدارس والجامعات ودور الحضانة وغيرها من المنشآت التعليمية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.