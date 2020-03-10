إيران تدعو السعودية إلى عدم إقحام فيروس كورونا في الخلافات السياسية

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السعودية إلى تجنب تسييس فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وإشاعة أخبار غير صحيحة.

طهران – سبوتنيك. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إدعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين "إن هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا، ونحن نوصي السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا وإشاعة أخبار غير صحيحة".

وأوضح موسوي أن "لوائح التأشيرة الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، يتم الابتعاد عن وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرياض إن طهران ترتكب تصرفا "غير مسؤول" بعدم ختم جوازات زوارها من السعوديين على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "مجلس الوزراء يدين سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 291" وذلك بعدما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية،

وأشار إلى أنه تم تسجيل اليوم 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8042 حالة، لافتا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 2731.

وطالب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات عن بلاده للمساعدة في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.