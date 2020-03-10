تسجيل
16:57 GMT10 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    عباس موسوي

    إيران تدعو السعودية إلى عدم إقحام فيروس كورونا في الخلافات السياسية

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104423/14/1044231411.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003101044826878-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/

    دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السعودية إلى تجنب تسييس فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وإشاعة أخبار غير صحيحة.

    طهران – سبوتنيك. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إدعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين "إن هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا، ونحن نوصي السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا وإشاعة أخبار غير صحيحة".

    وأوضح موسوي أن "لوائح التأشيرة الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، يتم الابتعاد عن وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".

    أول تعليق لمجلس الوزراء السعودي بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Saudi Press Agency
    السعودية تتهم إيران بتسهيل إدخال مصابين بـ"كورونا" وتعتبره تصرفا غير مسؤول
    وفي وقت سابق اليوم، قالت الرياض إن طهران ترتكب تصرفا "غير مسؤول" بعدم ختم جوازات زوارها من السعوديين على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "مجلس الوزراء يدين سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

    في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 291" وذلك بعدما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية،

    وأشار إلى أنه تم تسجيل اليوم 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8042 حالة، لافتا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 2731.

    وطالب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات عن بلاده للمساعدة في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    انظر أيضا:

    إيران تطالب برفع العقوبات للمساعدة في احتواء أزمة كورونا
    السعودية تتهم إيران بتسهيل إدخال مصابين بـ"كورونا" وتعتبره تصرفا غير مسؤول
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, السعودية, ابتعاد, دعوة, الخارجية الإيرانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان بربري للمصور لي شلوسر من الولايات المتحدة، ضمن قائمة فئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    القائمة القصيرة لجوائز "سوني" العالمية في فئتي الطلاب والشباب
    عاصفة من الأزمات وبصيص أمل؟!
    عاصفة من الأزمات وبصيص أمل!
    7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك