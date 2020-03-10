ترامب يلتقي أعضاء الكونغرس لبحث كيفية التصدي لفيروس كورونا

يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بعدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس، لمناقشة كيفية معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، كما يعتزم عقد مؤتمر صحفي بعد اللقاء.

ففي إحاطة قدمها فريق العمل الرئاسي الخاص بمتابعة كورونا ونقلتها شبكة "سي بي إس نيوز"، قال ترامب إن البيت الأبيض يعمل مع الكونغرس والشركات للتأكد من أن العاملين بالساعة يحصلون على مستحقاتهم كما هي.

وأشار إلى التنسيق مع شركات الرحلات البحرية والجوية، معربًا عن عزمه مناقشة الكونغرس في خفض ضريبة الرواتب. ومن المقرر حضور وزير الخزانة والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض هذه المحادثات.

ووقع ترامب، يوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا وتوفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية من أجل الاستعداد للتهديد والاستجابة له.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 64 ألفا. سجلت الولايات المتحدة 525 إصابة و24 حالة وفاة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 9 آلاف في إيطاليا و8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.